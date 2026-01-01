Мъж нападна 19-годишна шофьорка заради неправилно паркиране в Плевен, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 19 януари на улица "Бяло море", след като 19-годишно момиче е оставила колата си в нарушение, докато е била навън с кучето си.

По нейна информация възрастен мъж ѝ направил забележка за паркирането, след което словесният конфликт ескалирал.

Мъжът е проявил агресия и нападнал жената, като ѝ нанесъл лека телесна повреда.

Момиче е прегледано и са констатирани кръвонасядания в предмишницата. Мъжът е установен - 70-годишен мъж.

За случая е сезирана прокуратурата и се води разследване.