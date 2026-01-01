Над 7600 проверки са отчетени в новата електронна система на здравните инспекции, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването (МЗ).

Най-голям е броят на проверките за спазване на здравните изисквания - 6900. Други 370 са извършени по конкретен повод, 280 са свързани с регистрацията на обекти, а 110 са насочени към определени теми. От миналата седмица в системата е включен и Регистърът на биоцидите, който съдържа 3768 записа. Здравните инспектори вече могат да намират необходимата им информация за тези продукти и да отразяват извършените проверки директно в платформата, без да се налага да работят с отделни регистри, допълниха от здравното министерство.

Над 20 000 потребители са посетили и обновения онлайн Регистър на обектите с обществено предназначение. Той е с нов, по-удобен изглед и позволява по-лесно търсене на информация. Данните се обновяват автоматично на всеки два часа. Развитието на платформата продължава с участието на регионалните здравни инспекции, МЗ и „Информационно обслужване“. На ежеседмични срещи се обсъждат възможностите за надграждането ѝ, както и конкретни предложения, свързани с работата на здравните инспектори, уточниха още от пресцентъра.

Обновената Система за национален здравен контрол обхваща работата на 1800 инспектори във всички 28 области на страната. В нея се поддържат данни за повече от 200 000 обекта с обществено предназначение в над 700 групи и за 39 000 лечебни заведения.