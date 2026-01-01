След острия разрив с Доналд Тръмп, който породи опасения в Украйна, че американският президент отново заема позиция в полза на Русия, украинският държавен глава Володимир Зеленски коментира открито спора. „Няма нищо лично между мен и Тръмп“, заяви той в интервю за CNN. По думите му обаче сближаването с Владимир Путин само би го направило по-силен.

Отношенията между САЩ и Украйна се влошиха значително през последните седмици.

Зеленски обвини Тръмп, че е „на грешната страна на историята“, след като американският президент обяви сделка за закупуване на руско гориво — ход, който поставя под въпрос международните усилия за изолиране на Русия. Впоследствие Тръмп отмени някои санкции срещу Москва, предизвиквайки критики дори от представители на собствената си партия. Междувременно украинските сили установиха ограничения в достъпа си до сателитната интернет услуга Starlink, управлявана от компанията на Илон Мъск SpaceX.

В четвъртък, в интервю за CNN от Киев, Зеленски възприе помирителен тон. Той подчерта, че напрежението не е свързано с лични отношения, но предупреди, че Путин няма намерение да прекратява войната.

„Моето отношение към Путин е съвсем ясно. Смятам, че ако отменим санкциите, ще го направим по-силен. Това не е нещо лично между мен и президента Тръмп. Разбира се, аз съм против всякакво отменяне на санкциите“, заяви украинският президент.

Интервюто се състоя на фона на подновения дипломатически натиск от страна на пратениците на Тръмп за намиране на решение на войната в Украйна, която продължава вече четвърта година.

В сряда специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф разговаря в продължение на три часа с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург. След срещата Уиткоф определи Путин като „хуманитарист“ заради решението му да освободи 74-годишния американски затворник Стивън Хъбард — определение, което предизвика противоречиви реакции. Ден по-рано Уиткоф се срещна със Зеленски в Норвегия.

Путин си „играе“ с човешки животи

Зеленски определи като продуктивна срещата си с американския пратеник в норвежката столица Осло, но изрази съмнения относно готовността на Путин да постигне мир. След посещението на Уиткоф руският президент се съгласи на преговори през ноември, без да представи много конкретни подробности.

„Путин си играе. Знаете, той е играч“, каза Зеленски.

„Жалко е, защото си играе с живота на други хора и, разбира се, не иска да спре войната. Това, което искаме от нашите партньори, е да не му дават възможност да става по-силен и да ни пречупи“, добави той.

В сряда Тръмп заяви, че неговата администрация е по-близо от всякога до уреждането на войната в Украйна. Само часове по-късно обаче Русия изстреля стотици дронове и балистични ракети срещу съседната държава в рамките на една нощ.

Путин продължава да отстоява максималистичните си искания към Украйна, включително по отношение на териториите. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред журналисти, че основният спор в момента е съсредоточен върху бъдещето на останалата част от Донбас — източния украински регион, голяма част от който е под руски контрол.

„Борбата сега наистина е съсредоточена върху това какво ще се случи с останалата част от Донбас“, каза Рубио. По думите му са били предложени „някои креативни идеи“ за преодоляване на разногласията.

Замразяване на фронтовата линия?

В интервюто за CNN Зеленски допусна възможността настоящите фронтови линии да бъдат замразени като първа стъпка към прекратяване на бойните действия.

„Да прекратим огъня, да спрем убийствата, да седнем и да разговаряме“, обясни той.

Украинският президент обаче категорично отхвърли възможността страната му да отстъпи на Русия територии, които в момента контролира. Той подчерта също, че Киев никога няма да признае окупираните украински земи за руска територия.

„Нашата земя е много важна, защото става въпрос за хора, а не за километри. Много хора загинаха, защитавайки тази земя, нашата независимост и нашата страна“, заяви Зеленски.

„Никой няма да признае временно окупираните територии за руски. Мисля, че Русия разбира това. Жалко е, ако някой не го разбира, но това зависи от него“, добави украинският президент.

Напрежението около военната подкрепа от САЩ

Междувременно се появиха признаци за известно намаляване на напрежението между Киев и Вашингтон. Украйна по-рано обвини САЩ, че са ограничили обмена на разузнавателна информация за приближаващите руски ракети, забавили са достъпа до жизненоважни услуги на Starlink и са забавили доставките на оръжие.

По-рано тази седмица Зеленски заяви, че обменът на разузнавателна информация е възстановен. В интервюто за CNN обаче той уточни, че достъпът до Starshield — военната комуникационна услуга на SpaceX — все още не е напълно възстановен.

Тръмп заяви, че Илон Мъск е възстановил достъпа на Украйна до военната версия на интернет услугата Starlink. Американският президент отказа да уточни дали лично е отправил такова искане.

Някои украински военни подразделения съобщиха за по-високи скорости след предполагаемото възстановяване на услугата. Според източник, запознат със ситуацията, обаче подобрение няма навсякъде, а достъпът не е неограничен.

„Очевидно това не е достатъчно, за да се прехващат дронове с реактивен двигател“, заяви източникът пред CNN.

Украйна очаква допълнителна информация и разяснения от американската страна, но към момента на интервюто все още не е получила отговор, посочи той.

Друг сериозен проблем е критичният недостиг на ракети-прехващачи. Това означава, че дори когато украинските военни получават предупреждение за приближаваща руска балистична ракета, невинаги разполагат със средства, с които да я свалят.

Финландия предоставя нов пакет помощ за Украйна

Финландия ще предостави на Украйна нов пакет помощ на стойност 300 милиона евро (336 милиона долара). Двете страни са се договорили и за по-тясно сътрудничество, включително за по-широко използване от украинска страна на финландските сателитни възможности.

„Благодаря ви за готовността да подкрепите нашия логистичен и енергиен сектор. В момента това са сред основните цели на руските атаки. Повече локомотиви, повече енергийно оборудване и повече ресурси за защита на нашата енергийна инфраструктура наистина ще имат значение“, заяви Зеленски на съвместна пресконференция с финландския премиер Петери Орпо.

В интервюто за CNN украинският президент подчерта, че европейските съюзници вече са предоставили известни количества ракети за противовъздушна отбрана, но помощта остава недостатъчна.

„Това не е достатъчно, за да се защитим“, каза той.

Зеленски посочи две основни нужди на Украйна в настоящия момент: съюзниците да не отменят санкциите срещу Русия и да предоставят по-модерни ракети за противовъздушна отбрана.

„Да не отменят санкциите срещу Путин… и да ни дадат по-добри ракети“, обобщи украинският президент.