Жителите на село Негован ще останат временно без вода на 23 октомври 2026 г. заради строително-монтажни дейности, съобщават от „Софийска вода“.

Водоподаването ще бъде прекъснато от 01:00 до 05:00 часа в петък.

При продължителност на ремонтните дейности над 12 часа дружеството ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска, която ще бъде разположена пред църквата в селото.

Засегнатите жители могат да получат допълнителна информация на безплатния телефонен номер на „Софийска вода“ – 0800 121 21, както и да следят актуалната информация за ремонтните дейности чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

От „Софийска вода“ се извиняват на клиентите си за причинените временни неудобства.

На сайта на дружеството – www.sofiyskavoda.bg, потребителите могат да се абонират за известия за планирани прекъсвания на водоснабдяването. Предлага се и безплатна услуга за уведомяване чрез SMS.