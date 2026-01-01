Среща на високо ниво днес ще отбележи официалното откриване на граничния преход Рудозем - Ксанти. Информацията е публикувана на официалния интернет сайт на програмата Interreg Greece – Bulgaria (ИНТЕРРЕГ Гърция - България), по която се организира събитието. На срещата на мястото на изградения, но нефункциониращ в условията на шенгенските граници ГКПП Рудозем - Ксанти, ще присъстват представители на Европейската комисия, на държавната и местната власт на България и Гърция, на програма ИНТЕРРЕГ Гърция - България, на институции, ангажирани в трансграничното партньорство и регионалното развитие, партньори по проекта за изграждане на граничния пункт.

Откриването на граничния преход Рудозем - Ксанти е значимо постижение за европейското териториално сътрудничество и важна стъпка в посока по-добра свързаност, мобилност и регионално развитие на българо-гръцкия трансграничен район, се посочва в съобщението на европейската програма.

Очаква се в срещата да участват Мария Незерити, ръководител на Управляващия орган на Interreg Greece - Bulgaria 2021-2027, областният управител на Смолян Георги Пепеланов, Христодулос Топсидис, управител на гръцкия регион Източна Македония и Тракия, представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

На форума ще се представят проектите CrossBo 1 и CrossBo 2 по програма ИНТЕРРЕГ Гърция - България, свързани с изграждането на граничния пункт, пътя и съпътстващата инфраструктура за откриване на трасето Рудозем - Ксанти. Отварянето на граничния преход отбелязва успешното завършване на една от най-важните инвестиции в транспортната инфраструктура на програма Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 чрез стратегическия проект CrossBo. Създаден с цел подобряване на трансграничния достъп и укрепване на транспортните връзки в Трансевропейската транспортна мрежа TEN-T, проектът подобри значително мобилността и достъпността между двете съседни държави, пише в съобщението по повод събитието.

В програмата на срещата е предвидена дискусия на тема „Значението на свързаността и мобилността в трансграничния район“ с участието на представители на програма Interreg Greece – Bulgaria, гръцкото министерство на националната икономика и финансите, на местните и държавни власти от двете страни на границата.

Участниците във форума ще преминат символично през границата. В края на срещата ще има церемония по отдаване на почит на личностите, изиграли важна роля за осъществяването на граничния преход - покойните Георгиос Павлидис, бивш управител на регион Източна Македония и Тракия и Георги Чилингиров, председател на българо-гръцкото дружество в Смолян. На церемонията ще присъстват техните дъщери Мирана Павлиду и Донка Чилингирова.