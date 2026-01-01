Том Скерит
Том Скерит / Getty Images

Американският актьор Том Скерит, известен с ролите си във филмите „Топ Гън“ и „Пришълецът“, почина на 93-годишна възраст. Той е издъхнал в сряда, 21 октомври, съобщи семейството му.

Скерит остави следа в киното и телевизията с кариера, продължила повече от шест десетилетия. Сред най-запомнящите се негови роли е тази на командир Майк „Вайпър“ Меткалф – инструктор на военноморските пилоти във филма „Топ Гън“ от 1986 г. Той участва и в научнофантастичната класика „Пришълецът“ (1979), където играе капитана на космическия кораб „Ностромо“ Артър Далас.

Широко признание получава и с ролята на шериф Джими Брок в телевизионния сериал „Picket Fences“, излъчван между 1992 и 1996 г. През 1993 г. актьорът печели награда „Еми“ за най-добър главен актьор в драматичен сериал именно за това превъплъщение.

Сред останалите му значими участия са филмите „Повратна точка“ (The Turning Point), „Стоманени магнолии“ (Steel Magnolias), „Река на течащата вода“ (A River Runs Through It) и „Контакт“ (Contact).

Скерит дебютира в киното през 1962 г. с военния филм „War Hunt“, в който участва заедно с Робърт Редфорд. През следващите десетилетия изгражда репутация на универсален актьор, способен да се превъплъщава както в главни, така и в поддържащи роли.

Преди да се посвети на актьорската професия, той служи четири години във Военновъздушните сили на САЩ.

В изявление семейството му го описва като човек с чувство за хумор, любознателност, мъдрост и щедрост. Близките му подчертават и силната му ангажираност с творчеството, подкрепата за ветераните и опазването на природата.

Том Скерит оставя съпругата си Джули Токашики и пет деца. Семейството съобщи, че допълнителна информация за възпоменателната церемония ще бъде обявена на по-късен етап.

Associated Press
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