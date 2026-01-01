Американският актьор Том Скерит, известен с ролите си във филмите „Топ Гън“ и „Пришълецът“, почина на 93-годишна възраст. Той е издъхнал в сряда, 21 октомври, съобщи семейството му.
Скерит остави следа в киното и телевизията с кариера, продължила повече от шест десетилетия. Сред най-запомнящите се негови роли е тази на командир Майк „Вайпър“ Меткалф – инструктор на военноморските пилоти във филма „Топ Гън“ от 1986 г. Той участва и в научнофантастичната класика „Пришълецът“ (1979), където играе капитана на космическия кораб „Ностромо“ Артър Далас.
REST IN PEACE | Tom Skerritt, known for his roles in films like "Top Gun," "Alien," "Steel Magnolias," and "A River Runs Through It," has died at age 93. https://t.co/y3tAm1s88I He lived in Seattle and was known for his work supporting the Pacific NW film industry. https://t.co/SraLOYxTRN— KATU News (@KATUNews) October 22, 2026
Широко признание получава и с ролята на шериф Джими Брок в телевизионния сериал „Picket Fences“, излъчван между 1992 и 1996 г. През 1993 г. актьорът печели награда „Еми“ за най-добър главен актьор в драматичен сериал именно за това превъплъщение.
Tom Skerritt, who starred in the TV series “Picket Fences” and appeared in movies ranging from “MASH” to “Alien,” “Top Gun,” “A River Runs Through It” and “Ted,” has died of natural causes at 93. https://t.co/13H8QfVBlc https://t.co/dLtAOQ0A7g— Variety (@Variety) October 22, 2026
Сред останалите му значими участия са филмите „Повратна точка“ (The Turning Point), „Стоманени магнолии“ (Steel Magnolias), „Река на течащата вода“ (A River Runs Through It) и „Контакт“ (Contact).
Скерит дебютира в киното през 1962 г. с военния филм „War Hunt“, в който участва заедно с Робърт Редфорд. През следващите десетилетия изгражда репутация на универсален актьор, способен да се превъплъщава както в главни, така и в поддържащи роли.
Преди да се посвети на актьорската професия, той служи четири години във Военновъздушните сили на САЩ.
Tom Skerritt died at 93. He was just at an art show by Jeff Bridges this year and looked so good, but things can go south fast in old age. Great actor. Probably most beloved to me for "Alien." https://t.co/LGdsZHd77l— Matthew Rettenmund (@mattrett) October 22, 2026
В изявление семейството му го описва като човек с чувство за хумор, любознателност, мъдрост и щедрост. Близките му подчертават и силната му ангажираност с творчеството, подкрепата за ветераните и опазването на природата.
Том Скерит оставя съпругата си Джули Токашики и пет деца. Семейството съобщи, че допълнителна информация за възпоменателната церемония ще бъде обявена на по-късен етап.