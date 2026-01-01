Тайфунът „Чампи“ приближава Тайван, като се очакват проливни дъждове, ураганни пориви на вятъра и риск от наводнения и свлачища. Бурята може да засегне по-голямата част от острова, а най-силните валежи се прогнозират в северните и североизточните райони.

Според Централната метеорологична администрация на Тайван бурята, чийто радиус достига 320 километра, ще засегне по-голямата част от острова.

Най-силното въздействие се очаква през нощта, преди тайфунът да се насочи към Южна Япония късно в събота.

В целия Тайван са издадени предупреждения за опасни метеорологични условия. В планинските райони на Северен и Североизточен Тайван се очакват валежи до 900 мм (90 см), както и пориви на вятъра със скорост, достигаща 12-а степен по скалата на Бофорт.

Макар синоптиците все още да не са сигурни дали центърът на „Чампи“ ще достигне сушата в Тайван, опасността от бурята остава висока. Тя е сред най-мощните тропически циклони в света от началото на годината.

Тайванската метеорологична агенция прогнозира, че между четвъртък и събота на места ще паднат до 90 см валежи, като най-сериозно засегнато се очаква да бъде североизточното крайбрежие.

„Хората трябва да имат предвид, че силните ветрове и изключително обилните дъждове ще продължат и през първата половина на утрешния ден (събота)“, заяви ръководителят на Централната метеорологична администрация Лу Куо-чен.

Според тайванската метеорологична служба тайфунът се смята за достигнал сушата, когато центърът му, или т.нар. око, премине от морето над сушата.

В Азия обаче много тайфуни са причинявали мащабни щети, дори когато окото им не е достигало сушата. Бурите, които преминават покрай бреговете, също могат да предизвикат проливни дъждове и силни ветрове, водещи до наводнения и свлачища.

Властите призовават за повишено внимание

Тайванските власти издадоха спешни предупреждения за безопасност в четвъртък в очакване на приближаващия тайфун.

След извънреден брифинг премиерът Чо Джунг-тай призова гражданите да избягват всички райони с висок риск.

„След като достигне сушата, тайфунът ще засегне целия Тайван. Очаква се постепенно да се отдалечи от острова на 24 и 25 октомври“, заяви Лу Куо-чен на пресконференция. По думите му най-силните ветрове се очакват в петък и събота.

Главният секретар на Националната противопожарна агенция Ченг Чи Чанг призова местните власти в източната част на Тайван да евакуират жителите, живеещи надолу по течението от свлачищния язовир на потока Уанли в окръг Хуалиен.

По данни на премиера Чо към четвъртък сутринта зад язовирната стена са се задържали около пет милиона метрични тона вода. Съществуват опасения, че съоръжението може да се пропука под натиска на водните маси по време на бурята.

Ченг призова гражданите да избягват планинските райони, речните корита и плажовете дори след отминаването на тайфуна, тъй като опасността от наводнения и свлачища може да се запази.