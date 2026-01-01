С 39% е намалял броят на трудовите злополуки, довели до фатален край за работника, през първите девет месеца на 2026 г. спрямо същия период на миналата година. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

За миналата година възможно най-тежките инциденти на работа са 59, а 12 месеца по-късно са отчетени 36. Това показва сравнителният анализ на оперативната информация за трудовите злополуки на НОИ за последните две години, се посочва в прессъобщението.

От данните става известно още, че общият брой на трудовите злополуки се запазва сравнително стабилен. При съпоставката на двата периода се вижда, че ако през 2025 г. те са били 2163, то година по-късно показателят сочи 2186, което е увеличение с 23 злополуки, или около 1,1%.

Наблюдава се покачване както при общия брой загубени календарни дни поради трудови злополуки, така и при продължителността на отсъствие от работа. През миналата година на една трудова злополука са се падали средно по 47 дни в неработоспособност, а през тази те са се увеличили на 50, допълват от НОИ.

Запазва се тенденцията в разпределението по икономически дейности с най-голям брой регистрирани трудови злополуки в страната, отбелязват още от осигурителния институт. За първите девет месеца на тази година с най-висок трудов травматизъм се характеризира „Търговия на дребно“ (с 224 злополуки), следвана от „Държавно управление“ (176) и „Сухопътен транспорт“ (166). Това означава, че над една четвърт от инцидентите за периода са се случили в тези три икономически дейности.

Главната инспекция по труда установи повече от 27 000 нарушения на трудовото законодателство при проверки в строителството за девет месеца. Според данните инспекторите по труда са разследвали 65 трудови инцидента в строителството. От трудовите инциденти в сектора 14 са завършили с летален изход.