Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще наблюдават демонстрация на способности на участниците в многонационалното експериментално учение OPEX “BOLD ADRA 26” (BOAD-26) утре, 23 октомври, на летище Чешнегирово.

Учението е организирано от Съюзното командване на Силите за специални операции на НАТО (SOFCOM) с домакин българското Съвместно командване на специалните операции. В него участват фирми от отбранителната индустрия и формирования от Специалните сили на над 15 държави.

В рамките на BOAD-26 в периода от 19 до 23 октомври на летище Чешнегирово се изпълняват задачи по противодействие на безпилотни системи, откриване, предаване на данни в единната оперативна картина на бойното поле и поразяване на цели.