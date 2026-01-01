Хората не губят творческите си способности с напредването на възрастта, а по-скоро увереността да ги използват. До този извод стигнаха учени, които установиха, че възрастните се справят по-добре от малките деца с творческите задачи, но изпитват повече тревожност и страх от провал.

Ако помолите петгодишно дете да нарисува картина, то почти инстинктивно ще посегне към четката. Възрастният човек обаче често се колебае и се притеснява да направи същото.

Макар да е широко разпространено схващането, че децата са по-креативни от възрастните, ново изследване оспорва това разбиране.

„Децата са толкова силно вътрешно мотивирани и погълнати от играта, че често бъркаме тяхната увлеченост с по-големи творчески способности“, обяснява д-р Матиас Бенедек от университета в Грац, Австрия, който е водещият автор на изследването.

В проучването, публикувано в научното списание „Плос Уан“, участват 92 деца на възраст между четири и седем години и 70 възрастни, повечето от които са около 20-годишни, пише в. „Гардиън“.

Участниците трябвало да изпълнят три задачи. Първата изисквала за три минути да измислят възможно най-много нестандартни приложения на метална кутия. При втората можели да нарисуват каквото пожелаят без ограничение във времето, а при третата разполагали с осем минути, за да изобразят въображаемо животно.

Резултатите били оценени от жури по оригиналност, полезност и обща креативност. Участниците трябвало също да посочат доколко са се забавлявали, колко мотивирани и уверени са се чувствали и дали са изпитвали тревожност.

Оценките показали, че възрастните създават по-оригинални, полезни и творчески решения, особено когато задачите имат ясни цели и времеви ограничения.

Децата обаче демонстрирали по-голяма увереност и мотивация и изпитвали значително по-малко тревожност.

„Възрастните се представиха по-добре от децата и показаха по-висок творчески потенциал, но имаха много по-малко увереност. Трябва да разберем защо възрастните толкова се тревожат, че оригиналните им идеи могат да бъдат отхвърлени“, заяви Бенедек.

Ученият обяснява, че децата подхождат към задачите с по-голяма вътрешна мотивация и изпитват удоволствие от самия процес на играта. Възрастните, от друга страна, се съсредоточават повече върху крайната цел, което ограничава удоволствието им от творческата дейност.

В резултат децата експериментират по-свободно и приемат грешките като естествена част от процеса, докато възрастните, притеснени от чуждата оценка, често отхвърлят необичайните идеи, преди дори да ги изпробват.

Изследването е проведено от университета в Грац в сътрудничество с Католическия университет в Лувен, Белгия, и Йейлския университет.

Авторите признават, че проучването има ограничения. То сравнява само две възрастови групи в определен момент, което затруднява извеждането на категорични заключения за влиянието на остаряването върху креативността. Освен това децата са по-склонни да избират крайни отговори при самооценка и имат съществени различия в когнитивните способности спрямо възрастните.

Въпреки тези ограничения учените смятат, че представата за постепенното изчезване на творческите способности с възрастта е погрешна.

„Възрастните не губят своята креативност. Те губят увереността да я използват“, заключава Бенедек.