ГЕРБ събра 39 от необходимите 80 подписи на народни представители за свикване на извънредно заседание на Народното събрание и за искане на оставката на председателя на парламента Михаела Доцова.

Служител на НСО блъсна журналистката Соня Колтуклиева, опозицията иска извинения и оставка (ВИДЕО)

ГЕРБ отправят покана към всички опозиционни парламентарни групи да се присъединят към двете искания и да подкрепят инициативата с подписите си.

Доцова съжалява за инцидента с Колтуклиева: Това е абсолютно недопустимо

"Намираме за недопустимо поведението на Михаела Доцова, след грубата реакция на охраняващите я от НСО, да напусне невъзмутимо мястото на инцидента. Това поведение е несъвместимо с институцията, която представлява. Председателят на Народното събрание не може да претендира за уважение към институцията и да я представлява след вчера", пишат от ГЕРБ.