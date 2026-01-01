Руската армия е нанесла удар по товарен кораб в Черно море, доставящ товар за украинската армия в пристанището на град Одеса, предаде Ройтерс, като цитира сводка на Министерството на отбраната на Русия в приложението Телеграм.

Удар е нанесен и по дунавското пристанище Вилково, в Измаилски район на Одеска област, добави ведомството, уточнявайки, че то също е използвано за нуждите на Въоръжените сили на Украйна. По същата причина според Москва е атакувано и железопътно депо в украинската Полтавска област.

Министерството на отбраната в Москва уточни, че във Вилково са поразени два пункта за временно разполагане на морски дронове, информира ТАСС.

"В Одеска област, в пристанището на Вилково е поразена и пристанищна инфраструктура, използвана за съхранение и подготовка на безпилотни катери", се казва в съобщението.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи.

Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.