В МВР стартирахме инициатива, в която искаме да покажем примерите за гражданска доблест сред деца и младежи. Това съобщи на брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Поводът за инициативата е случаите, в които деца и младежи са били замесени в агресия и криминални прояви. „Това, което ние искаме да отличим и да покажем на обществото, е, че тези случаи са изключение. Българските деца и младежи са съвсем различни и има мнгоо повече позитивни примери, които да покажем“, заяви Демерджиев.

Вътрешният министър подчерта, че основата на здравото общество е ценностната система на гражданите, която започва да се изгражда още в детска възраст. „Дълго време част от политическия елит даваше негативен пример на обществото. Даваше пример, че си успешен, когато погазваш закона, когато си агресивен и арогантен“, каза още той.

По думите му успешните хора в едно общество са тези, които дават добър пример, помагат и са готови да бъдат в услуга на обществото.

Иван Демерджиев връчи отличия на девет ученици, проявили доблест и чест и подпомогнали действията на органите на МВР.

Събитието е част от кампанията на МВР „Малките големи герои“. Целта ѝ е да отличи деца и младежи, които показват добрия пример.

На церемонията бяха отличени младежи от Благоевград, предали намерени 1000 евро, третокласник от Русе, върнал изгубен портфейл, ученици от Попово, предали чужди документи, както и две момичета, подали навременен сигнал за пожар на телефон 112.

Инициативата ще бъде разширена, като класовете на отличените ученици ще получат специален ден, в който да посетят районни полицейски управления и служби за пожарна безопасност, за да се запознаят отблизо с работата им. Демерджиев изрази надежда, че тези срещи ще вдъхновят все повече млади хора да изберат професията на полицай и да станат част от правоохранителните органи, вместо да подражават на негативни герои от филмите и медийните канали.