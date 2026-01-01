Деница Сачева от ГЕРБ потвърди пред журналисти, че парламентарната им група внася искане за предсрочно освобождаване на председателя на НС Михаела Доцова. "Призоваваме и очакваме колегите да подкрепят това искане и също така ще внесем искане за извънредно заседание на НС следващия вторник в 9:00", каза тя.

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"В рамките на днешния ден Доцова може да преосмисли своето поведение и да прецени дали поведението й съответства на висотата на поста, който заема", каза Сачева. Тя допълни, че е останало усещане за безразличие в българското общество към човек, който е паднал. "Няма значение колко си високо, ако не виждаш този, който е паднал. Очевидно в това да упражняваш властта, има проблем. Доцова да поеме политическа отговорност, защото когато си на толкова висока позиция, на първо място се изисква да бъдеш човек", обясни тя.

Сачева подчерта, че трябва да се проявява човечност и че властта е временна. "Ние не сме били обект на голяма любов от страна на много журналисти, в това число и Колтуклиева, става въпрос за човек, който беше паднал, който беше подминат не само от председателя на НС, това е недопустимо, като общество ако прекрачим тези граници, няма път назад", допълни Сачева.

Тя каза още, че в понеделник Доцова трябва да пътува за Словакия, но не знае дали това ще бъде част от нейната програма. "Ние трябваше да изпратим наш представител. Народният представител Мария Димитрова оттегли участието си от тази делегация, ако има такава делегация - няма да придружи Доцова", обясни тя.

Вълна от политически реакции предизвика случаят, при който служител на Националната служба за охрана (НСО) избута журналистката Соня Колтуклиева при опита ѝ да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Инцидентът се разигра пред централата на „Прогресивна България“ и беше заснет на видео, разпространено в социалните мрежи. След случилото се Колтуклиева е потърсила медицинска помощ, а НСО е уведомила Военната прокуратура. Политици от различни формации осъдиха действията на охранителя и поискаха да бъде потърсена отговорност.