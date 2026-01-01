Милиони американци приемат добавки с рибено масло с надеждата да защитят паметта си с напредване на възрастта, но ново двугодишно проучване не откри никаква измерима полза, съобщава ScienceDaily. Изследователи от Keck Medicine of USC установиха, че дори когато високи дози омега-3 успешно достигат до мозъка, те не доведоха до измерими подобрения в паметта, мисловните способности или защита срещу атрофия на мозъка.

Констатациите, публикувани в eBioMedicine, идват от двугодишно клинично проучване, включващо 365 възрастни на възраст между 55 и 80 години, считани за изложени на повишен риск от Алцхаймер. Всички участници рядко ядяха риба, а почти половината (47 процента) носеха APOE4 – генен вариант, свързан със значително по-висок риск от Алцхаймер. Участниците бяха произволно разпределени да получават или ежедневна добавка с 2000 мг докозахексаенова киселина (DHA), или плацебо. „Всички искаме да има сребърен куршум за предотвратяване на Алцхаймер, но нашите констатации показаха, че добавките с рибено масло изглежда не защитават здравето на мозъка“, каза д-р Хюсеин Наджи Ясин, директор на Центъра за персонализирано мозъчно здраве на USC.

След шест месеца нивата на DHA в цереброспиналната течност се повишиха средно с 17 процента сред участниците, приемащи добавките – доказателство, че омега-3 мастните киселини достигат до мозъка. Въпреки това участниците, приемащи рибено масло, не се представиха по-добре на когнитивните тестове от тези с плацебо, а образите на мозъка показаха, че добавките не са предотвратили атрофия на хипокампуса – областта, която играе централна роля във формирането на спомените. „Макар омега-3 да играят важна роля във формирането на връзките между мозъчните клетки, резултатите ни не подкрепят добавките с рибено масло като превантивна мярка срещу Алцхаймер“, добави Ясин.

Изследователите подозират, че омега-3 могат да бъдат по-полезни, когато се консумират като част от по-широк диетичен модел, като Средиземноморската диета, която набляга на риба, зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, бобови растения, ядки и зехтин. „Фокусираме се върху по-доброто разбиране как мозъкът обработва омега-3 и дали фактори като лошо здраве, диетичен модел, генетичен риск и възраст могат да променят способността на мозъка ефективно да абсорбира и използва омега-3“, каза Ясин. Той подчерта, че поддържането на здравословен начин на живот с редовни упражнения, качествен сън и балансирана диета остава най-мощният инструмент за намаляване на риска от Алцхаймер.

Констатациите не означават, че омега-3 мастните киселини са ненужни или че яденето на риба не предлага ползи за здравето, а само че самостоятелният прием на високи дози DHA под формата на добавки не е осигурил измерима защита. Изследването беше подкрепено от Националните здравни институти.