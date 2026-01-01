Българският дарителски форум удължава срока за кандидатстване в конкурса „Корпоративен дарител“ 2026 до 29 октомври. Допълнителното време дава възможност на още компании да представят своите дарителски, доброволчески и социално отговорни инициативи и да се включат в най-утвърдения конкурс за корпоративна филантропия в България.

За 21-ва поредна година конкурсът отличава компаниите с най-значим принос към общественополезни каузи и насърчава добрите практики в корпоративното дарителство, доброволчеството, прозрачността и устойчивото въздействие върху обществото.

Тази година компаниите могат да кандидатстват в осем категории, които отличават успешни дарителски и доброволчески програми, ефективни партньорства между бизнеса и гражданските организации, цялостен подход към подкрепата на каузи, както и първи стъпки в корпоративната филантропия.

NOVA

Нова за 2026 г. е категорията „Най-въздействаща комуникация на кауза“. Тя е създадена, за да обърне внимание на ролята на комуникацията като двигател на обществената ангажираност. Все повече компании инвестират време, ресурси и креативност не само в подкрепа на значими каузи, но и в това те да достигнат до повече хора, да предизвикат разговор по важни теми и да мотивират реални действия.

Категорията ще отличи кампании, които чрез силна творческа идея и ефективно използване на комуникационните канали успяват да направят една кауза по-видима, разбираема и значима за широката публика. Победителят ще бъде определен от жури, съставено от утвърдени медийни и комуникационни експерти.

Конкурсът включва и две количествени категории – „Най-щедър дарител“ и „Най-голям обем нефинансови дарения“.

И тази година ще бъде присъдено специално отличие за дарителска подкрепа за трудна кауза. То има за цел да насърчи компании, които застават зад значими обществени теми, привличащи по-трудно обществено внимание и подкрепа поради стигма, чувствителност или сложност на проблема.

Кандидатури се приемат до 29 октомври 2026 г. чрез попълване на онлайн формуляр . За улеснение на кандидатите са разработени и Насоки за кандидатстване .

По традиция Управителният съвет на БДФ присъжда и отличие за личност със значим принос за развитието на дарителството в България.

Носителите на отличията ще бъдат обявени на официална церемония на 25 ноември.

Повече информация за конкурса, категориите и условията за кандидатстване е достъпна на сайта на Българския дарителски форум .

NOVA е медиен партньор на събитието.