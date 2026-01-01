Магдалена Лазарова поема от днес, 23 октомври, функциите на главен прокурор на България за срок от шест месеца. Тя сменя на поста Ваня Стефанова, чийто шестмесечен период изтече на 22 октомври.

Решението за определянето на Лазарова за временно изпълняващ функциите главен прокурор е на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС). То е прието със 17 гласа „за“ и двама „против“. Лазарова е заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура.

Ротацията на временно изпълняващия функциите главен прокурор е регламентирана с промени в Закона за съдебната власт. Тя е свързана с изтеклия мандат на настоящия състав на ВСС и предвижда ограничен шестмесечен срок за заемане на длъжността.

Лазарова ще ръководи държавното обвинение до изтичането на този срок, освен ако не настъпят законови основания за промяна. Изборът на титулярен главен прокурор зависи от процедурата пред компетентния кадрови орган.

Магдалена Лазарова е бивш член на ВСС, а преди назначаването ѝ за временно изпълняващ функциите главен прокурор е работила като заместник на главния прокурор. Ваня Стефанова пое поста през април 2026 г., след като Борислав Сарафов се оттегли от изпълнението на функциите.