Уникални и ценни керамични съдове са издирени и спасени в Черно море от служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), със съдействието на специалисти от Националния исторически музей (НИМ).

МВР

Шест цялостно запазени подводни находки са предадени на музея на 16 октомври - късноантична кана и пет амфори, датирани от римската епоха, късната античност (V-VI век ) и средните векове (X-XII век), съобщиха от МВР.

МВР

МВР

Към момента липсват точни факти за начините на тяхното откриване, но събраните данни подсказват, че най-вероятно са извадени от морето на голяма дълбочина при тралене и при попадането на рибарските мрежи на потънали кораби, които са преминавали в открито море пред древния Дионисополис (днешния Балчик).

МВР

По мнение на експертите, откритите находки са изключителна рядкост и с висока археологическа стойност поради факта, че са непокътнати.

МВР

МВР

Откриването на амфорите показва от една страна необходимостта от развитието на дълбоководните археологически проучвания в български териториални води и развитие на морската археология, а от друга - разрушителните ефекти по морското дъно от мобилните риболовни съоръжения.

МВР

Според редица научни проучвания, едва 5% от корабните артефакти са повредени от самото потъване, а над 60% - от тралене. Предстои древните съдове да бъдат експонирани в НИМ.