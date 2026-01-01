/ БГНЕС/ЕРА

Един човек е загинал, а трима са ранени при стрелба в населени места южно от Париж, съобщават медии, позовавайки се на полицейски източници.

Стрелбата е станала в петък сутринта в Трап и Ла Верие, в департамента Ивлин. Според информация на френската телевизия BFMTV въоръжен мъж е открил огън по хора от автомобил, след което се е придвижил към съседното населено място.

Заподозреният, на 38 години, е задържан от полицията в град Коаниер, съобщава британският вестник The Sun.

По първоначални данни един човек е загинал, а няколко души са пострадали. Reuters потвърждава, че най-малко двама души са тежко ранени.

Към момента няма потвърдена информация за мотивите на нападателя. Обстоятелствата около стрелбата се изясняват.

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Reuters, The Sun
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