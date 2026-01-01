Тийнейджър загина, след като беше хвърлен от конска карета в Central Park в Ню Йорк. Инцидентът е станал в сряда, когато конът се е изплъзнал от контрола на кочияша, съобщава полицията.

18-годишният младеж е пътувал с още трима души, когато произшествието е станало малко преди 15:00 часа. Той е бил откаран в болница в критично състояние, но по-късно е починал. Останалите пътници са отказали медицинска помощ.

Според представител на синдиката, конят е бил в парка от около шест седмици. По думите на Александър Кемп шофьорът е напуснал каретата, за да снима пътниците.

Видеозаписи показват как конят препуска из парка и как каретата се преобръща след удар с друга карета.

Инцидентът отново повдига въпроси за безопасността и бъдещето на конските карети в Сентръл парк. Организацията „Сентръл Парк Консърванси“ призова за прекратяване на практиката след поредица от подобни инциденти.