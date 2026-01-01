Данните от новия информационен бюлетин на Националния осигурителен институт чертаят динамична картина на пенсионната система в България през изминалата 2025 година. Въпреки относителната стабилност в общия брой на пенсионерите, се наблюдават сериозни структурни размествания и нови тенденции, съобщава pariteni.bg.

Повече хора избират ранното пенсиониране

През 2025 г. общо 109 418 лица са се пенсионирали с пенсии от държавното обществено осигуряване. Това представлява незначително намаление от едва 0,2% спрямо предходната година. Основната част от тях са получили лични пенсии, докато при наследствените се отчита значителен спад.

Лични пенсии: 97 958 души, което е ръст от 0,9% спрямо 2024 г.

Наследствени пенсии: 11 460 лица, отчитайки спад от 8,2%.

Пенсии за стаж и възраст: Трудният път към пълните условия



Повече от половината от новите лични пенсии са за осигурителен стаж и възраст. Анализът по видове показва следното:

Пълни условия: 26 456 лица са се пенсионирали при изпълнени пълни законови изисквания, което е ръст от 4,5%.

Непълен стаж: 13 073 души са се възползвали от тази възможност при среден стаж от едва 21,8 години.

Ранно пенсиониране: Наблюдава се засилен интерес към пенсионирането до една година по-рано – ръст от 10,8% до 8 725 лица. Средно на тези хора не са им достигали 11 месеца до редовната възраст.

Ръст на инвалидните пенсии



Една от най-осезаемите тенденции е нарастването на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване. Те вече достигат 41,9% от всички нови лични пенсии. През 2025 г. такива пенсии са отпуснати на 41 031 лица, което е ръст от 3,3%. Увеличението се дължи основно на променената методика за определяне на работоспособността, при която към най-високия процент се прибавят 20% от сбора на съпътстващите увреждания.

Възраст и категории труд



Средната възраст за пенсиониране при масовата категория труд се е повишила леко до 64,37 години спрямо 64,22 години през 2024 г. Това се обяснява със законовото увеличение на пенсионната възраст.



Интересни факти за възрастта:

Под законоустановената възраст: 35,6% от новите пенсионери са се пенсионирали по-рано заради работа при тежки условия или ранно пенсиониране.

Над 67 години: Делът на лицата в тази група се е увеличил до 10,7%, което се обяснява с по-трудното изпълнение на условията за стаж и по-висока заболеваемост.

Инвалидност: Средната възраст при тези пенсии е 54,8 години.

Къде е най-голямата промяна?



Най-драстичният спад за годината е регистриран при пенсиите за лица, работили при първа и втора категория труд – техният брой е едва 530 души, което е намаление с 82,9% спрямо 2024 г.

2025 г. се характеризира със стабилност в общия брой нови пенсионери, но и със засилен фокус върху ранното пенсиониране и социалната подкрепа чрез инвалидни пенсии.