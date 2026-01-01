Франция е ключов съюзник и партньор на България с дългогодишни традиции в културата и историята. Това заяви в Париж министър-председателят Румен Радев, който е на посещение по покана на френския президент Еманюел Макрон.

„Много пъти съм разговарял с президента Макрон, но за първи път като премиер. Затова и разговорите ни този път ще бъдат много по-прагматично насочени“, посочи Радев пред журналисти. По думите му предстои да бъдат реализирани договори за доставка на 3D радари, за доставка на ново поколение гаубици, също така въоръжение за модулните, многофункционални патрулни кораби.

Премиерът подчерта, че България и Франция споделят общи позиции по темите за европейската сигурност, енергийната диверсификация и развитието на ядрената енергетика. Той припомни съвместните усилия на двете държави в рамките на ЕС за признаването на ядрената енергия като „зелена“ и стратегически важна за бъдещето на Европа.

Радев отбеляза и значението на сътрудничеството с френската компания „Фраматом“ за доставката на свежо ядрено гориво за VI блок на АЕЦ „Козлодуй“. По думите му България ще настоява Франция да спази и ангажимента за доставката на 12-те електрически влака на „Алстом“ до края на август, тъй като това е важно условие по Плана за възстановяване и устойчивост.

Сред темите в разговорите с Макрон ще бъде и Република Северна Македония. Радев заяви, че именно той е поставил пред европейските лидери въпроса за вписването на македонските българи в конституцията на страната, а френският президент е бил сред първите, подкрепили тази идея.

„През 2021 г. за първи път поставих въпроса пред европейските лидери за вписването на македонските българи в Конституцията на Република Северна Македония. Отне ми 1 година да ги убеждавам защо това трябва да стане. Чест прави на Еманюел Макрон, че първи го осъзна и със съвместните ни усилия тя беше вписана в преговорната рамка от юли 2022 г. и аз вярвам, че на днешната среща ще осигурим подкрепата на Франция, така че този консенсус да се изпълнява в неговата пълнота“, добави той.

Относно подкрепата на страната ни за Украйна премиерът Румен Радев заяви, че България е оказвала досега политическа, хуманитарна, дипломатическа и дори военна подкрепа на Украйна. Той посочи, че в условията на променената среда за сигурност страната ни трябва да подхожда с необходимата отговорност и внимание към бъдещи решения, свързани с военна и финансова подкрепа. Премиерът отбеляза, че пред България стоят сериозни предизвикателства, свързани с публичните финанси и бюджета, като основен приоритет на правителството остава гарантирането на сигурността и жизнения стандарт на българските граждани, преди да се мисли за финансови решения в подкрепа на трети страни.

По отношение на намиране на дипломатическо решение на конфликта в Украйна министър-председателят Румен Радев отбеляза, че Европа е трябвало да има по-активна и водеща роля. „Европа трябваше да бъде водеща в тези преговори, да не допуска те да се вземат като инициатива от други трети играчи“, подчерта Радев. Премиерът допълни още, че е необходима преоценка на европейската политика по отношение на конфликта с оглед рисковете за сигурността и променящата се среда за отбрана.

В отговор на въпрос, свързан с предложената от Франция доктрина в областта на ядреното възпиране и съвместните учения, министър-председателят Румен Радев посочи, че към момента България не е получила официална покана за участие. Премиерът подчерта, че страната ни ще анализира внимателно всички бъдещи възможности за сътрудничество, като акцентира, че основен приоритет за Европа следва да бъдат дипломатическите усилия и преговорите за мир.

Той коментира и оставката на Борислав Сарафов като ръководител на Националната следствена служба. По думите му това е „важна първа стъпка“ към оздравяване на съдебната система. „Обществото очаква тези процеси отдавна, но те бяха блокирани по политически причини. Сега реформите ще се ускорят“, заяви премиерът.

Радев свърза темата и с разследванията за незаконно строителство във Варна, като намекна за възможни зависимости и натиск върху институции, свързани с решения на ДАНС отпреди година.

В Париж Радев ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец. По-късно същия ден министър-председателят ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт Де Вевер.

В четвъртък, 28 май, премиерът Румен Радев ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно същия ден българският министър-председател ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

В състава на българската делегация, която ще посети Париж и Брюксел, участват вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов.