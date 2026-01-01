Три екипа на РСПБЗН-Сливен и доброволно формирование „Железни врата“ са гасили пожар в две къщи и пристройка в село Стара река, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Сигнал за пожара е получен на 13 януари в 09:25 часа. До пристигане на дежурните екипи доброволците от ДФ „Железни врата“ започнали гасенето на сградите. На място е бил извикан и екип на ЕВН.

Пожарът обхванал две къщи и пристройка, собственост на различни хора. Унищожени са около 180 кв. м. от сградите, както и домашно имущество, бяла и черна техника, мебели и други вещи.

Спасени са основните сгради, битова техника и част от домакинствата. Пострадали хора няма.

Причината за пожара е късо съединение в електрическата инсталация на пристройката към едната от сградите.