Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е в безсъзнание и се лекува от „тежко“ здравословно състояние в град Кум. Това гласи разузнавателен доклад, цитиран от The Times.

„Моджтаба Хаменей се лекува в Кум в тежко състояние и не е способен да участва във вземането на каквито и да е решения“, се казва в дипломатическа бележка, базирана на съвместното американско-израелско разузнаване и споделена с техни съюзници от Персийския залив.

Това е първият път от началото на войната, в който доклад разкрива публично местонахождението на Хаменей, отбелязва The Times of Israel.

Документът също така разкрива подробности за подготовка за погребението на неговия баща и бивш върховен лидер Али Хаменей.