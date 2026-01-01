Гражданин на Берковица е задържан за 24 часа, след като е ударил общински съветник по време на заседание на Общинския съвет в града. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Инцидентът е станал по време на сесия, проведена снощи. По информация на полицията задържаният е 57-годишният Георги Ганов – гражданин на Берковица и бивш кандидат за кмет. Той е присъствал на заседанието като гост и е взел думата по точка „Разни“, където е отправил критики към действията на общинския съветник от партия „Възраждане“ Милован Жан Панталеев (37 г.) и политическата формация, която представлява.

След изказването си Ганов се е насочил към мястото на общинските съветници, където е ударил Панталеев с длан по тила и го е притиснал към бюрото му, пред погледите на останалите съветници, общински служители, кмета на Берковица и граждани в залата.

Случаят е заснет на видео от заседанието. От полицията уточняват, че видеозаписите са иззети, а от присъстващите са снети свидетелски показания.

По случая е образувано досъдебно производство.