Гръцката полиция продължава разследването след разбиването на престъпна група, задигнала кабели за над 1 милион евро. По случая има задържани българи, предава БНР .

Разследващите предполагат, че са извършени и други кражби на кабели. Арестуваните са част от международна група по кражби с участието на гърци, българи и граждани на Бангладеш.

Досега са арестувани 19 души, издирват се още шестима. Те са се занимавали с кражби на медни кабели. Една от целите е била строителна площадка на френска компания в атинското предградие Пеания. Собствениците на компанията подават сигнал до полицията, че се извършват обири на кабели в голямо количество. С камери и дронове отделът за борба с организираната престъпност установява участниците и ги арестува. Те са откраднали само от конкретния обект 25 километра медни кабели на стойност над един милион евро. Кабелите са вземани през нощта и пренасяни с откраднати камиони на пусто място извън Атина. Там са изгаряни, за да се извлече медта.

Доказателствата на полицията се базират на видеозаписи и телефонните разговори между престъпната група, съобщиха разследващите.

Следствието продължава и засега полицията не посочва, колко от задържаните са български граждани.