Гръцката полиция разби престъпна група, откраднала 25 километра медни кабели, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини". По случая са арестувани 13 души.

Сред задържаните има граждани на България, Албания, Гърция и Бангладеш. Според информация на Си Ен Ен Гърция по случая се издирват още шест души.

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Кабелите са откраднати от съоръжения на френска компания в района на Атина.

Стойността на откраднатите кабели е 1 милион евро.

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Според информация на полицията престъпната група е действала в нощните часове през март и април тази година.