Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив (РИОСВ) извърши проверка в рамките на часове след получаването на сигнали от Българското дружество за защита на птиците за нерегламентирано изхвърляне на битови и строителни отпадъци в района на река Въча, край село Йоаким Груево, община Стамболийски.

Проверката е осъществена съвместно с представители на общината. съобщиха от екоинспекцията. При обхода са установени замърсявания на три места по десния бряг на реката.

РИОСВ-Пловдив

В близост до мост са констатирани купчини със смесени строителни и битови отпадъци, пластмасови и картонени опаковки, автомобилни части и стари гуми. По протежение на речния бряг са установени насипани земни маси, камъни и фрезован асфалт, за които общинският представител е посочил, че са поставени с цел ограничаване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и защита на брега.

При проверката на трети терен, на около 400-500 метра след последните къщи на селото в черешова градина, е установено мащабно замърсяване с битови и строителни отпадъци, стари мебели, части от домакински уреди, гуми, дрехи и други изхвърлени материали.

РИОСВ-Пловдив

Замърсените терени попадат в защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000 - „Река Въча - Тракия“. Опазването на чистотата на речните брегове е от съществено значение за съхраняването на местообитанията и видовете, за които са обявени защитените зони, както и за предотвратяване на замърсяването на водите и почвите.

На кмета на община Стамболийски е дадено предписание за почистване на установените замърсени терени в землището на село Йоаким Груево със срок за изпълнение 19 ноември.

РИОСВ-Пловдив

РИОСВ ще извърши последващ контрол за изпълнението му и ще предприеме последващи административнонаказателни действия.