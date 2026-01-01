Жена на 42 години пострада при опит да загаси пожар в къща в Кърджали. Тя е откарана до Многопрофилната болница за активно лечение Д-р Атанас Дафовски” - гр. Кърджали, където е установено, че има изгаряния от 1-ва степен по пръстите на дясната ръка. Освободена е за домашно лечение.

Общо 67 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е пострадал, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на сайта си.

С материални щети са възникнали 19 пожара, от които осем са в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 48 пожара.

Противопожарните екипи са реагирали на 100 сигнала за произшествия. Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции. От тях четири са били при катастрофи, а 26 – за оказване на техническа помощ.

Регистрирани са и две лъжливи повиквания.