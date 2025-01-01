Реставрираната втора статуя от античния град Хераклея Синтика ще бъде официално представена в Петрич.

Това съобщи инж. Катя Стоянова, директор на Исторически музей и старши експерт „Инвестиционни дейности и благоустрояване“. Събитието ще се състои на 3 октомври - петък, от 18:00 часа в Историческия музей в Петрич и ще включва публична лекция на професор Людмил Вагалински, след която ще има възможност за дискусия.

Херакъл от Хераклея Синтика е държал трите ябълки от градината на Хесперидите (ВИДЕО)

В срещата ще участват още директорът на Националния археологически институт с музей при БАН доц. Христо Попов, реставраторът д-р Ренета Караманова-Златкова и изкуствоведът д-р Арина Корзун.

Самото представяне на скулптурата ще бъде съсредоточено върху работата на научния екип. Ще бъдат оповестени извършените анализи и ще се акцентира върху процеса на ререставрация, който е по-различен и специфичен. „Рядко се случва да бъде реставрирано нещо, което в античността вече е било реставрирано“, добави инж. Стоянова.

Професор Людмил Вагалински, ръководител на разкопките в античния град Хераклея Синтика, уточни, че в Петрич втората скулптура ще бъде изправена и монтирана, а жителите на града ще имат възможност да я разгледат след реставрацията.

„Това е важен момент. Двете статуи ще застанат една до друга, както ги намерихме миналата година, легнали една до друга. Те са почистени, консервирани, укрепени, а втората статуя е и възстановена. Главата беше върната на нейното място“, обясни професорът.

Фрагмент от статуята на Херакъл е открит при разкопки в Хераклея Синтика

Той допълни, че реставраторите от НАИМ с музей при БАН са положили значителни усилия за почистването и възстановяването на скулптурите. Проф. Вагалински припомни, че първата статуя беше почистена от д-р Китан Китанов на място в Историческия музей.

Втората, открита по време на проучванията в античния град, беше изправена, укрепена, възстановена, почистена и консервирана от д-р Ренета Караманова. „Работата беше приключена доста бързо. Това е пример за добро сътрудничество между община Петрич, музея в Петрич и НАИМ с музей. Когато се работи в екип, можем много“, заключи професор Вагалински.