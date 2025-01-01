Фрагмент от статуята на Херакъл е отрит при разкопки в античен град Хераклея Синтика. Това каза професор доктор Людмил Вагалински, ръководител на разкопките в античния град.

Той смята, че става въпрос за горната част на бедрото на скулптурата. Предстои почистването и изваждането на находката, която е открита под стена. Тя трябва да бъде вдигната, за да се види находката в нейната цялост, уточни професорът. Според него вероятно става въпрос за горната част на бедрото. Професорът се надява да се намерят още части от статуята на Херакъл. Засега съм доволен, че открихме части от статуята, които ще ни помогнат да възстановим иконографията и позата на героя, за да можем да направим поне една дигитална възстановка, каза ръководителят на разкопките.

Нови интересни открития в Хераклея Синтика

Напомняме, че в края на август в източния край на форума на Хераклея Синтика, екипът на професор Вагалински откри дясната ръка на статуята. Според него е сигурно, че ръката е на Херакъл, тъй като се вижда характерното свиване на пръстите при опирането на кривака — неизменен атрибут на този митичен герой. Ръководителят на разкопките напомни, че на същото място преди няколко години екипът е разкрил очертанията на сграда с ниша и два мраморни фрагмента – части от крак и от кривак. Още тогава професорът е предположил, че става дума за храм на Херакъл, какъвто със сигурност е имало в Хераклея Синтика.

„Това е съществено откритие, защото преди години на това място намерихме части от мраморна статуя на Херакъл над човешки ръст. През 2018 и 2019 година нямахме възможност да работим там, а когато тази година се откри такава статуя, прецених, че трябва да започнем проучване на въпросната сграда в Хераклея Синтика. Тя ни впечатли, защото освен тези части от мраморна статуя видяхме добре изработена ниша конха и настилка от каменни плочи, което показва, че сградата не е обичайна. Оттогава сме си я нарочили за храм на Херакъл“, обясни Вагалински.

Професор Вагалински изрази надежда, че през оставащото време на проучването тази година ще бъдат намерени и други важни части от статуята на Херакъл, особено главата й.