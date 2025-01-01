Майсторски гравирана гема откри екипът на проф. д-р Людмил Вагалински в началото на редовните разкопки на форума на Хераклея Синтика.

Ново уникално откритие на Хераклея Синтика: Намериха майсторски изваяно лице на разбит и ограбен гроб (ВИДЕО)

Това съобщиха на страницата си във Фейсбук експертите от Archaeologia Bulgarica.

Макар да не е изцяло запазена, на нея се вижда ясно глава на млад мъж в профил, с правилни черти и дълги къдрици - вероятно изображение на бог Дионис.

Archaeologia Bulgarica

Работната/предварителна датировка на пласта, в който е намерена гемата, е І-ІІІ век.

Уникална теракотена богиня и златни украшения откриха в Хераклея Синтика (СНИМКИ/ВИДЕО)

Материалът също е под въпрос; дали наистина е червено стъкло, както изглежда, ще трябва да потвърди специалист гемолог.

Находката е от североизточния ъгъл на централния площад, където екипът на проф. Вагалински проучва сграда с подова мозайка.