Херакъл от Хераклея Синтика е държал трите ябълки от градината на Хесперидите (резултат от 11-ия му подвиг) в лявата си ръка.

Това стана ясно по време на разкопките на форума на античния град край село Рупите под ръководството на проф. д-р Людмил Вагалински, съобщиха от Archaeologia Bulgarica.

Фрагмент от статуята на Херакъл е открит при разкопки в Хераклея Синтика

Археолозите не са загубили надежда да намерят и другите липсващи части от скулпурата. А ние ще ви държим в течение на всички новини от обекта.

Междувременно торсът на Херакъл вече може да се види и от другата страна. Археолозите го извадиха изцяло, за да може да бъде внимателно пренесен до музея в Петрич. Но реставраторите ще имат доста работа по него - включително заради пукнатината откъм гърба.

Смята се, че става въпрос за горната част на бедрото на скулптурата.

В края на август в източния край на форума на Хераклея Синтика, екипът на професор Вагалински откри дясната ръка на статуята.

Според него е сигурно, че ръката е на Херакъл, тъй като се вижда характерното свиване на пръстите при опирането на кривака - неизменен атрибут на този митичен герой.