България и Румъния обмениха опит и добри практики за подобряване на условията на живот в незаконни и неформални квартали по време на международна работна визита, проведена в периода 21-23 април 2026 г. в Румъния. Посещението бе организирано от Хабитат България по проекта „Home Equals – Подобряване на жилищните условия в незаконни квартали“.

Основен акцент в разговорите бе необходимостта от устойчиви решения за жилищната бедност, както и координацията между държавата, местната власт и неправителствения сектор при интеграцията на уязвими общности.

В българската делегация участваха служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, представители на МРРБ, директорът на Дирекция „Национален строителен контрол“ инж. Лиляна Петрова, представители на Националното сдружение на общините, посланикът на България в Румъния Радко Влайков, кметът на район „Слатина“ Георги Илиев, както и представители на общините Кюстендил и Берковица.

Хабитат България

Проектът „Home Equals“ се реализира в периода юли 2025 – юни 2027 г. именно в Кюстендил и Берковица. Целта е чрез демонстрационни мерки да бъдат подобрени жилищните условия, инфраструктурата и социалната интеграция в засегнатите квартали. Инициативата е част от глобалната кампания Home Equals.

По време на визитата министър Николай Найденов е заявил, че е „наложително да се започне работа по нова национална жилищна стратегия, която да отговори на реалните нужди на хората и съвременните предизвикателства“. Според него бъдещата политика трябва да бъде изградена върху надеждни данни, анализи и международен опит.

Според него е "необходимо жилищната политика да се разглежда като интегрирана система, която обхваща както социалните жилища и подкрепата за уязвимите групи, така и предизвикателствата, свързани с неформалните селища и подобряването на жилищната среда".

Румънската страна е представила модел за системно картографиране и анализ на неформалните селища, въведен още през 2019 г. чрез промени в Закона за устройство на територията. Системата включва данни за местоположението на кварталите, броя на жителите, статута на земята, кадастрално заснемане и оценка на инфраструктурата.

Според представените данни в Румъния има 393 неформални квартала с близо 72 хиляди жители. През 2022 г. страната е приела Национална жилищна стратегия с хоризонт до 2050 г., като един от основните приоритети е подобряването на условията на живот на уязвимите групи.

В рамките на срещите е било обсъдено и разпределението на отговорностите между институциите. Местните власти в Румъния имат водеща роля при работата на терен, докато държавата осигурява нормативната рамка, финансирането и стратегическата координация.

Особено внимание е било отделено и на проблема с липсата на адресна регистрация, която често изключва хората от достъп до социални услуги, здравеопазване и образование. Българската делегация е представила практиката за издаване на служебен адрес като възможно решение за по-ефективно социално включване.

Делегацията е посетила и Решица, където са били представени конкретни примери за интегриран подход към жилищната бедност чрез съчетаване на инфраструктурни проекти и социални политики.

Кметът на район „Слатина“ Георги Илиев е подчертал, че устойчиво решение може да бъде постигнато чрез работа на съвместни екипи от архитекти, урбанисти, геодезисти, районни експерти и представители на местните общности.

От Хабитат България посочват, че достъпът до достойно жилище трябва да се разглежда като основно човешко право, а справянето с жилищната бедност изисква дългосрочна визия, политическа воля и координирани действия между институциите, общините и гражданския сектор.