Плодовата диета може да доведе до отслабване, тъй като плодовете обикновено са с ниско съдържание на калории и мазнини, но с високо съдържание на фибри и вода, което създава чувство за ситост. Също така, те снабдяват тялото с витамини, антиоксиданти и естествени захари, които дават енергия.

В краткосрочен план плодовата диета може да помогне за бърза загуба на тегло, основно поради калориен дефицит и изчистване на задържана вода.

Тази диета може да бъде краткосрочен старт към по-здравословен начин на живот, но не бива да се използва като дългосрочен план за отслабване. Най-добре е да се включат плодовете като част от балансирано хранене.

Кои плодове са най-полезни при отслабване?

Избирайте плодове с по-ниско съдържание на захар и високо съдържание на фибри:

Ябълки – богати на фибри, регулират апетита

Грейпфрут – стимулира метаболизма

Горски плодове (малини, къпини, боровинки) – с ниска захар и силен антиоксидантен ефект

Киви – подпомага храносмилането

Папая и ананас – съдържат ензими, подпомагащи разграждането на белтъци

Авокадо (макар и плод, съдържа мазнини) – подходящо в умерени количества

iStock/Getty Images

Избягвайте прекомерна консумация на: банани, грозде, фурми и манго – поради високото съдържание на захари.

За кого е вредна плодовата диета?

При определени обстоятелства тя може да бъде вредна:

При диабет или инсулинова резистентност – високият прием на фруктоза може да повиши кръвната захар

За деца и тийнейджъри – не осигурява всички нужни макроелементи за растеж

При активно спортуващи – липса на достатъчно протеин и мазнини

При продължително спазване (повече от 5–7 дни) – може да доведе до недостиг на белтъчини, витамини от група B, желязо и есенциални мастни киселини

Експертите съветват да се комбинират плодове с ядки, семена или кисело мляко за по-балансирано хранене, да се пие много вода.

Не правете диетата, ако имате хронични заболявания, проблеми с кръвната захар или хормонални нарушения – консултирайте се с лекар.

Плодовата диета може да се прави между 3 и 7 дни, в зависимост от здравословното състояние, целите и как тялото реагира.

Полезна ли е за здравето?

В краткосрочен план диетата е полезна за здравето. Тяможе да даде на тялото почивка от тежки храни, да помогне при детоксикация и да подобри работата на червата. Може да повиши енергията и да подобри състоянието на кожата.

В дългосрочен план – не се препоръчва като самостоятелен режим. За добро здраве тялото има нужда от разнообразно хранене: въглехидрати, белтъчини, мазнини, витамини и минерали.