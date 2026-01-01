В 1434 училища днес ще се проведе втората задължителна матура по профилиращ предмет.

Изпитният вариант ще бъде изтеглен в зала 5 в МОН в 7:00 часа, като представителите на медиите, които желаят на присъстват, трябва да са в министерството най-късно до 6:50 часа.

В 8:15 ч. отново в зала 5 на МОН ще бъде изтеглена и темата за държавния изпит по професионална подготовка и квалификация в частта му по теория на професията.

Началото и на двата изпита е 8:30 часа.

За втори ДЗИ по профилиращ предмет подадените заявления са над 24 000. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират да положат матура по английски език.

Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география и икономика с 1810, биология и здравно образование (1722), математика (1523), предприемачество (1373), философия (1186).

От гимназистите, заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема, като ще положат и изпит по практика или на изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат и изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се проведе в 617 училища.