Санкционираха двама мъже за агресивно шофиране на голям столичен булевард, съобщиха от полицията.

На 28 август вечерта автопатрул е забелязал два автомобила, които шофират опасно от светофар до светофар по бул. „Сливница“.

Униформените са предприели действия по спиране и извършване на проверка на водачите - двама мъже на 28 и 26 години.

На място пристигнал и екип на отдел „Пътна полиция“. На нарушителите са съставени два акта за участие в нерегламентирани състезания.

На 28-годишния водач са съставени и два фиша затова, че не е представил свидетелство за управление на МПС и на превозното му средство не е извършен годишен технически преглед.

СДВР - „Пътна полиция“ провежда специализирана операция на територията на София. За периода от 25 до 29 август са санкционираните водачи с актове за различни административни нарушения са общо 361.

Съставени са 832 фиша, установени са 10 водача, седнали зад волана след употреба на алкохол и трима под въздействието на наркотици. 38 души са санкционирани за използване на мобилен телефон по време на движение и 124 за неизползване на обезопасителен колан.