19 940 души са загубили живота си при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз през 2024 година. Най-нисък процент смъртни случаи са регистрирани в Швеция и Дания - съответно 20 и 24 на един милион жители. Най-висок е делът на жертвите в Румъния и България - 78 и 74 на милион жители. Това показват последните статистически данни за пътната безопасност в ЕС за 2024 г.

В сравнение с 2023 година се отчита намаление на жертвите с 2%, което показва устойчив, но все още бавен напредък към постигането на европейската цел - намаляване наполовина на смъртните случаи и тежко ранените при пътнотранспортни произшествия до 2030 г.

Данните се появяват само ден след поредната тежка катастрофа в България, при която загинаха трима млади мъже. Шофьорът бил взел книжка едва ден по-рано.

От Европейската комисия съобщават, че предварителните данни за първите шест месеца на 2025 г. показват смесени тенденции в отделните държави членки. Страни като Гърция, Чехия, Румъния и Словакия отчитат положителни сигнали с намаляващ брой смъртни случаи на пътя.

„Зад всяка статистика стоят семейства и общности, преживели трагедия. Фактът, че близо 20 000 души загубиха живота си при пътнотранспортни произшествия през миналата година, е неприемлив. Европейската комисия ще продължи да подкрепя всички държави членки в усилията им да направят пътищата по-безопасни. Но това е общо усилие – правителствата, индустрията и всеки участник в движението имат своя роля в осигуряването на безопасността на всяко пътуване“, заяви комисарят по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Цицикостас.