23-годишена жена почина при катастрофа в Благоевградско, съобщиха от полицията.

На 18 октомври на пътя между селата Михнево и Кърналово, автомобил, управляван от неправоспособен 33-годишен водач, движейки се с несъобразена скорост се е преобърнал.

Младата жена е пътувала на задната седалка и е изпаднала, като е загинала на място.

Водачът е пострадал с комоцио, 43-годишна пътничка е с комоцио, а 17-годишно момиче е с натъртвания.

Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.