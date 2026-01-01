Ликвидиран е големият пожар, който избухна в Южната промишлена зона на Пловдив.

БТА

Това съобщи гл. комисар Васил Димов, директор на Регоинална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" .

Горяла е автоморга. Според първоначалната информация са запалени сухи треви, впоследствие огънят навлиза в автоморгата.

"На място са изпратени осем екипа на пожарната, тъй като е било необходимо по-голямо количество вода, а в района налягането е ниско", поясни Димов.

Горели са части от разглобени автомобили и няма пострадали хора.