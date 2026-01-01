Министър-председателят Румен Радев връчва националния флаг на олимпийските отбори по природни науки за 2026 г. на официална церемония в Министерския съвет.

В събитието участват още вицепремиерът Иво Христов и министърът на образованието и науката Георги Вълчев.

По време на церемонията премиерът се обърна към младите български таланти и подчерта значението на упорития труд и стремежа към знание.

„Талантът, трудът и постоянството могат да превърнат мечтата в истински постижения“, заяви Румен Радев пред участниците в националните олимпийски отбори.

Той изрази признателност към ръководителите на отборите за усилията и отдадеността им.

„Благодаря на вашите ръководители за това, че влагат времето и енергията си в най-важната инвестиция – бъдещето на България“, каза министър-председателят.

По думите му именно младите хора са тези, които ще създават нови знания и ще предлагат решения за бъдещето.

„Тук са хората, които ще създават нови знания и ще дават нови решения за страната си и за света. Потенциалът на всяка една държава се измерва с наличието на млади и умни хора като вас. Аз не се съмнявам, че вие ще давате максимума от себе си във всяко едно състезание. Пожелавам ви да бъдете все така устремени и да не забравяте, че имате само една родина, за която си струва да работите, да творите и да се борите“, заяви Радев.

Премиерът поздрави учениците за техните успехи и за усилията, които полагат, за да представят България на международни състезания по природни науки.

Традиционно националният флаг се връчва на българските олимпийски отбори преди участието им в международните олимпиади. Церемонията е знак на признание към постиженията на младите хора и към работата на техните преподаватели и ръководители.