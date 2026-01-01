Очаква се България да разполага с кораб за търсене и спасяване до края на 2029 г. В началото на следващата година се предвижда да бъдат разработени техническите спецификации и да бъде стартирана процедурата за придобиването му. Това заяви министърът на транспорта Георги Пеев в предаването „На Фокус“.

По думите му в следващия финансов период – от 2028 до 2034 г. – ще бъдат разработени спецификации и за по-голям плавателен съд от този тип, за който страната ни ще кандидатства за европейско финансиране.

Той прогнозира, че е възможно трета страна, а не Украйна или Русия, да е произвела дроновете, с които бяха ударени кораби в Черно море.

В интервюто министърът коментира и случая с кораба „Челси 3“, който беше изтеглен до пристанище Бургас. По корпуса му са установени три големи пробойни, като причините за тях все още се изясняват. „Това е един дълъг и тежък процес. Всички отговорни институции са на място и започват работа. Най-вероятно ще са необходими много технически експертизи“, заяви Пеев.

Той уточни, че експертните проверки ще могат да бъдат извършени, след като специалистите получат достъп до местата на повредите. „Пробойните са огромни. Три. От задната част, в лявата част на кърмата и най-голямата е в дясната част“, обясни министърът.

По думите му вече е сформиран щаб, в който участват институциите, ангажирани с проверката. Въпреки че представители на службите са се качили на кораба, огледът на самите повреди изисква допълнителна работа.

Георги Пеев коментира и състоянието на потъналия кораб, който се намира на около 2000 метра. По думите му към момента няма данни за течове и опасност от екологично замърсяване.

В разговора Пеев коментира и спасителните операции след потъването на корабите, като заяви, че са били използвани всички налични възможности за издирване на оцелели.

Той посочи, че операцията при кораба „Алфа Ватан“ е започнала през нощта и е продължила до 17 часа на следващия ден. В издирването са участвали хеликоптери и плавателни съдове, а районът е бил максимално разширен. „Ние направихме всичко възможно, за да проведем най-добрата спасителна операция, която можем“, заяви Пеев.

Въпреки усилията на спасителните екипи Пеев заяви, че към момента не вижда реалистична възможност за откриване на оцелели. „Много ми се иска да има оцелели, но не виждам, за съжаление, такъв изход“, каза министърът.