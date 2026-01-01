Украйна нанесе удар по руската петролна инфраструктура в черноморския пристанищен град Туапсе за трети път за един месец, съобщиха местните власти.

Градът, който обяви екологично извънредно положение след предишните атаки, съобщи за поредния голям пожар в големия нефтопреработвателен завод в Туапсе, който има капацитет за преработка на около 12 милиона тона петрол годишно.

„В Туапсе отново е обявено извънредно положение след атака на вражески дронове; в нефтопреработвателния завод избухна мащабен пожар. В момента се провежда евакуация за безопасността на жителите на къщите, намиращи се в близост до завода“, заяви местният губернатор Вениамин Кондратиев.

Генералният щаб на украинската армия потвърди атаката срещу Туапсе, твърдейки, че рафинерията е част от веригата за снабдяване на руската армия в окупираните територии на Украйна, съобщи „Политико“.

Но Роберт Бровди, командир на украинските сили за безпилотни системи, намекна, че това е само поредната атака. „Туапсе 3.0. Римейк на „Денят на мармота“. Редовно термично унищожаване на черното [руско] злато, причинено, разбира се, от самозапалване“, написа Бровди в публикация във Facebook.

Украйна систематично атакува руската рафинерия и пристанище в Туапсе от средата на април. Местните власти се нуждаеха от четири дни, за да потушат пожара след атаката на 20 април. Местните жители се оплакаха в социалните мрежи от екологична катастрофа, като заявиха, че върху града вали черен дъжд.

Ден преди третата атака срещу Туапсе кметът Сергей Бойко съобщи, че местните комунални работници все още почистват града и пристанището от нефтопродукти. По-рано тази година украинският президент Володимир Зеленски каза, че силите на Киев трябва да продължат да бомбардират нефтопреработвателните заводи, за да прекъснат основния източник на парични средства за войната на Русия.

Руските сили също редовно атакуват украински електроцентрали и пристанища в Одеса. Последната атака на Кремъл, проведена на 27 април, доведе до разлив на 6000 тона слънчогледово масло в Черно море.