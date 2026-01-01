Президентът на Украйна, Володимир Зеленски пристигна в Нидерландия днес, за да приеме международната награда "Четири свободи", която се връчва на него и на целия украински народ като признание за смелостта им през четирите години война с Русия, предаде Ройтерс.

Името на наградата идва от речта на американския президент Франклин Рузвелт, произнесена през 1941 година, която очертава четирите основни човешки свободи - свобода на словото и медиите, свобода на вероизповеданието, свобода от лишения и свобода от страха.

През януари фондацията "Рузвелт" обяви Зеленски и украинския народ за носители на наградата, като заяви, че тя е признание "за тяхната смела борба за свобода и демокрация при изключително трудни обстоятелства".

"Те воюват за сигурността на цяла Европа и я защитават с живота си", добавиха членове на фондацията.

От началото на войната, през февруари 2022 година, загинаха стотици хиляди души, милиони емигрираха, а украинските градове са опустошени, припомня Ройтерс.

На церемонията в историческия град Миделбьорг, в южна Нидерландия, присъстваха нидерландският крал Вилем-Александър и премиерът на страната Роб Йетен.

Други тазгодишни лауреати са Комитетът за защита на журналистите, защитаващ свободата на словото и медиите, както и френската активистка Жизел Пелико, за борбата ѝ в подкрепа на свободата от страха. Нейният съпруг беше обвинен за това, че поканил редица мъже да извършват сексуални посегателства срещу нея, докато тя е в безсъзнание.

От организацията съобщиха, че отличеният с награда за свобода на вероизповеданието не може да бъде обявен по причини, свързани със сигурността. Носителка на наградата за свобода от лишения стана чилийската активистка Исидора Урибе Силва.