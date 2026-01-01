Заместник-министърът на отбраната Йордан Божилов участва днес, 26 март, в конференция, посветена на Украйна, организирана от Центъра за нови стратегии на Румъния. В рамките на посещението в северната ни съседка той проведе среща със заместник-министъра на националната отбрана на Румъния Сорин Молдован. Двамата заместник-министри отбелязаха отличните добросъседски отношения и партньорството между България и Румъния, както и конструктивното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната. Акцент в разговорите беше поставен на координираните действия на двете страни-членки на НАТО и ЕС в отговор на предизвикателствата и заплахите за сигурността в Черноморския регион.

В контекста на усилията за изграждане на националните и съюзническите способности Йордан Божилов и Сорин Молдован откроиха сформирането и дейността на Противоминната група в Черно море, създаването на Щаба на регионалното командване на специалните операции на НАТО, домакинството на многонационалните бойни групи на НАТО в България и Румъния и засиленото сътрудничество в областта на военната мобилност. Те обмениха мнения за възможностите за повишаване на отбранителните способности на двете страни по механизма на Европейския съюз SAFE.