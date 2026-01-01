Общността на двустранните търговски камари в България излезе с обща позиция, в която заявява готовност за диалог с управлението на Прогресивна България и очертава основните си очаквания към бъдещите политики на властта.

Позицията е адресирана до председателя на Народното събрание, депутатите в 52-рото Народно събрание и министър-председателя Румен Радев.

В документа представителите на бизнеса посочват, че са готови за институционален диалог по теми, свързани с бизнес средата, икономическия климат, социалната ангажираност и устойчивото развитие, като конкурентоспособността и иновациите са определени като водещи приоритети.

Като основни стълбове за бъдещото управление камарите открояват принципите на демокрацията и върховенството на правото, защитата на човешките права и свободи, както и икономическото развитие и социалната справедливост.

От организациите подчертават още необходимостта от стабилност и предвидимост, ясни правила, прозрачни процедури, запазване на данъчната рамка и ефективно разходване на публичните средства.

Сред подписалите общата позиция са Американска търговска камара в България, Германо-Българска индустриално-търговска камара, Българска стопанска камара, както и редица други двустранни търговски организации.

В същото време Българска стопанска камара се въздържа от подкрепа за предложените промени в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, внесени от Явор Гечев и група народни представители.

В становище до вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, който е и председател на Национален съвет за тристранно сътрудничество, работодателската организация предупреждава, че предложените текстове могат да доведат до повече административна тежест, по-слаба конкуренция и по-високи крайни цени.

От БСК заявяват, че подкрепят защитата на потребителите и ограничаването на нелоялните търговски практики, но според тях това не трябва да става чрез „неясни понятия, високи санкции и административно оценяване на цените“.

Организацията предлага да бъде изготвена пълна предварителна оценка на въздействието на законопроектите, както и да отпадне понятието „справедлива цена“ като законова категория.

Позицията на БСК е изпратена във връзка с предстоящото заседание на Тристранния съвет, на което утре ще бъдат обсъдени двата законопроекта.

Миналата седмица парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, насочени срещу високите цени на стоки и услуги.