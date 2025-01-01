35-годишна шофьорка блъсна 4-годишно дете до гробищата в Петрич, съобщиха от полицията.

На 2 ноември около 10:40 часа в района на гробищния парк в град Петрич, 35-годишна водачка от град София е блъснала 4-годишно момче от град Петрич, което е изскочило пред него.

Детето е пострадало с охлузна рана и след извършен медицински преглед е освободено за домашно лечение.

На водачката на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.