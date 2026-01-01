Железопътен прелез в горнооряховското село Първомайци даде дефект - бариерите не се спускат, което води до безконтролно преминаване на влакове и автомобили. За проблема алармираха хора, живеещи в близост до прелеза, които тази сутрин станали свидетели на композиция, която като по чудо не блъснала лека кола.

Местните жители незабавно подали сигнал на телефон 112, но служители на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) пристигнали едва след два часа, пише NOVA. Според очевидци през това време е преминал още един влак по направлението Варна-София, отново при вдигнати бариери.

След втори подаден сигнал на място е пристигнала и полиция, която е отцепила района, за да предотврати евентуални инциденти.