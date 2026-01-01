2039 нарушения на Закона за движение по пътищата са установени по време на Коледните и Новогодишните празници в Пернишка област, съобщиха от полицията. От тях 187 са констатирани с актове за установяване на административни нарушения, 688 – с фишове, а 1164 – с електронни фишове. В рамките на проверките са контролирани 3210 моторни превозни средства и 4045 лица.

На автомагистрала „Струма“ е засечен водач, управлявал автомобила си със 162 км/ч при разрешени 120 км/ч – превишение от 42 км/ч. Сред нарушенията, установени с актове, преобладават липсата на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и неправилни маневри на пътното платно.

При нарушенията, санкционирани с фишове, най-чести са неизползването на обезопасителни колани, говоренето по мобилен телефон без устройство „свободни ръце“ и движението без включени дневни светлини.

Издадени са 85 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки, основно заради техническа неизправност на автомобилите. Пътните полицаи са установили петима водачи, шофирали след употреба на алкохол, и още петима – след употреба на наркотични вещества.