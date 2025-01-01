Крадците, които задигнаха бижута за милиони долари при дръзкия дневен обир в Лувъра в неделя, са оставили след себе си множество ДНК следи, съобщи dw.com.

Разследващите са открили над 150 ДНК следи и отпечатъци на местопрестъплението, съобщи в четвъртък парижкият прокурор Лор Бекю пред френското издание Ouest-France.

Според нея следите са намерени върху каска, ъглошлайфи, ръкавици, жилетка и други предмети, използвани и изоставени от четиримата крадци.

„Анализите отнемат време, въпреки че са приоритет за лабораториите. Очакваме резултатите през следващите дни, които може да ни дадат насоки – особено ако извършителите вече фигурират в базата данни,“ каза прокурор Бекю.

Обирът на годината в Лувъра: Заснеха в действие един от крадците (ВИДЕО)

Качени на разтегателна стълба, маскираните крадци се изкатерили до балкон на Лувъра и проникнали в Галерия „Аполон“ на първия етаж – мястото, където се съхраняват останалите френски кралски бижута.

Те са избягали с осем бижута, принадлежали на френски кралици и императрици, оценявани на 88 милиона евро (102 милиона долара).

Според Le Parisien крадците първоначално не успели да отворят витрините с ъглошлайфите си, показват кадри от камерите за наблюдение.

След това пробили малки отвори в стъклата с други инструменти и измъкнали бижутата на ръка.

Хронология на дръзкия обир в Лувъра: 88 милиона евро за 8 минути

Същите кадри показват, че вътрешната алармена система е сработила веднага и безупречно.

Първата аларма се активирала в 9:34 ч. местно време в неделя, когато крадците използвали електрически инструмент, за да разбият стъклото на балконската врата.

Двама служители на музея се опитали да ги спрат, преди да отворят витрините, но впоследствие се оттеглили - вероятно от страх, че крадците са въоръжени.

Директорката на музея Лоранс де Кар призна в сряда, че извършителите са се възползвали от „сляпо петно“ в системата за видеонаблюдение, за да се изкачат по външните стени на Лувъра.

Дързък обир на бижута в Лувъра, крадците избягали със скутер

Пред френския Сенат тя заяви, че ще настоява за постоянен полицейски пункт вътре в музея и за ограничаване на паркирането около него, за да не могат автомобили да спират непосредствено до сградата.

Де Кар също обеща да модернизира системата от камери в най-посещавания музей в света.

Въпреки пропуските в охраната прокурор Бекю отбеляза, че други обществени и частни камери са помогнали на следователите да проследят движението на крадците в Париж и околните региони.

„Надявам се, че при цялото медийно внимание около обира, крадците няма да посмеят да се движат с тези бижута,“ каза Бекю. „Искам да бъда оптимист,“ добави тя.